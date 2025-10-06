Ingresar
Argentina debutará en noviembre ante Cuba rumbo al Mundial 2027

El estreno será el 27 de noviembre en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, mientras que la revancha se jugará el 1° de diciembre en Buenos Aires.

Hoy 15:26

La Selección Argentina de básquet iniciará su camino hacia la Copa del Mundo FIBA 2027 en el mes de noviembre, cuando dispute la primera ventana de los Clasificatorios. Con Cuba como rival en ambos compromisos iniciales, el conjunto dirigido por Pablo Prigioni comenzará la competencia dentro del Grupo D, que comparte además con Uruguay y Panamá.

El estreno será el 27 de noviembre en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana, mientras que la revancha se jugará el 1° de diciembre en Buenos Aires, en el Estadio de Obras Sanitarias, donde el seleccionado volverá a presentarse ante su público. “Estamos muy contentos de volver a jugar en Buenos Aires. Es fundamental tener a todos los jugadores disponibles y optimizar la logística, tanto en la ida como en el regreso a sus clubes. En lo personal, me genera mucha ilusión volver al Estadio de Obras, ahora como entrenador de la Selección Argentina”, destacó Prigioni en diálogo con Prensa CAB.

Los Clasificatorios continuarán en 2026, con dos partidos en condición de local ante Uruguay (27/2) y Panamá (2/3), para luego cerrar la Primera Ronda como visitante frente a los mismos rivales: Uruguay (2/7) y Panamá (5/7). La Albiceleste llegará tras disputar la AmeriCup Nicaragua 2025, donde presentó un plantel joven —con un promedio de 24.4 años— y logró un destacado subcampeonato.

Los grupos de los Clasificatorios

  • Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
  • Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
  • Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
  • Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Formato de competencia

Cada grupo estará compuesto por cuatro selecciones, que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Los tres mejores de cada zona avanzarán a la Segunda Ronda, donde se combinarán los grupos A-C (para formar el Grupo E) y B-D (para formar el Grupo F). Los resultados obtenidos se trasladarán a la siguiente fase, por lo que cada partido será clave.

Finalmente, los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el cuarto mejor clasificado, obtendrán su boleto a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Calendario – Primera Ronda

27/11vs Cuba (V)
1/12 vs Cuba (L)
27/2 vs Uruguay (L)
2/3 vs Panamá (L)
2/7 vs Uruguay (V)
5/7 vs Panamá (V)

