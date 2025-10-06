UNICEF certificó al CIS Termas como “Hospital Amigo de la Lactancia”

Es el segundo hospital de la provincia en obtener esta distinción internacional otorgada por la OMS y UNICEF. Destacan el compromiso institucional con la promoción de la lactancia materna.

El Ministerio de Salud de la Provincia anunció que el Centro Integral de Salud Termas de Río Hondo (CIS Termas) fue oficialmente certificado por UNICEF como “Hospital Amigo de la Lactancia”, un reconocimiento que distingue a las instituciones de salud que promueven, protegen y apoyan activamente la lactancia materna.

Se trata del segundo hospital en Santiago del Estero en obtener esta distinción internacional —otorgada en el marco de la iniciativa conjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF)—, un logro que sólo un número reducido de hospitales en el país ha alcanzado, dada la rigurosidad del proceso de evaluación.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, junto al secretario de Salud, Gustavo Sabalza, el director del CIS Termas, Dr. Luis Martínez, el director de Maternidad e Infancia, Dr. Pedro Carrizo, la referente provincial de Lactancia Materna, Norma Anzani, la directora de Maternidad e Infancia del CIS Termas, María Domijan, y Gabriela Torres, directora del área de Procesos del centro de salud.

Durante el anuncio, la ministra Natividad Nassif destacó que “la evaluación realizada por un jurado externo fue altamente satisfactoria, lo que nos permite celebrar que Santiago del Estero cuenta con su segundo Hospital Amigo de la Lactancia Materna. Este reconocimiento reafirma una política de salud del Gobierno de la Provincia que promueve la leche materna como una estrategia esencial para garantizar el crecimiento sano, la inmunidad y el desarrollo pleno e integral de nuestros niños y niñas”.

Por su parte, Luis Martínez, director del CIS Termas, subrayó la magnitud del trabajo realizado: “Este proceso comenzó hace más de seis años, con el acompañamiento permanente del Ministerio de Salud y es el resultado del compromiso de todo el equipo y de la comunidad, porque cuidar a las mujeres y los niños es una prioridad para este gobierno y para quienes hacemos salud en Santiago del Estero. Quiero destacar especialmente la visión de la senadora Claudia Ledesma Abdala, quien en su gestión como gobernadora impulsó la creación de estos espacios de lactancia en el CIS Termas, anticipando la importancia de promover el derecho a amamantar en condiciones dignas y seguras”.

El secretario de Salud, Gustavo Sabalza, celebró el logro como un reflejo del esfuerzo colectivo: “Más que un premio, es un reconocimiento al trabajo de todo el sistema de salud. Este hospital ha superado los estándares internacionales de la OMS y UNICEF, reafirmando uno de los pilares del sistema provincial: la promoción y la prevención de la salud en un marco humano e integral”.

María Domijan, directora de Maternidad e Infancia del CIS Termas, explicó que “esta certificación no se obtiene fácilmente: implica cumplir con los 10 pasos que la OMS establece para una lactancia exitosa, asegurando personal capacitado, acompañamiento respetuoso y una atención centrada en las madres y sus bebés”.

Norma Anzani explicó que ser un Hospital Amigo de la Lactancia implica garantizar que madres y bebés reciban acompañamiento cercano, contacto piel con piel desde el nacimiento, lactancia a libre demanda, y un entorno libre de presiones comerciales, en un espacio seguro, tranquilo y humanizado. «En la provincia contamos además con 2 centros de salud amigos de la madre y el niño como son los centros de antención primaria de Los Lagos y la UPA 11 Campo Contreras y 12 espacios de lactancia en distintos hospitales e instituciones de la provincia».

Finalmente, Gabriela Torres valoró el carácter participativo del proceso: “Se involucraron todas las áreas del hospital —desde maternidad e infancia, hasta enfermería, administración, maestranza y atención al público—. Todos conocían y se comprometieron con la iniciativa Hospital Amigo de la Lactancia, demostrando que la cultura del cuidado y la promoción de la salud puede ser un valor compartido por toda la comunidad”.