Santiago del Estero será sede de la Copa del Mundo y los Juegos Internacionales de Taekwondo ITF 2028

Así quedó determinado tras la votación realizada este lunes durante el Congreso Oficial que se llevó a cabo en Italia.

Hoy 16:04

Santiago del Estero fue elegida como sede oficial de la Copa del Mundo y los Juegos Internacionales de Taekwondo ITF 2028, un acontecimiento histórico para la provincia y para la Argentina.

La decisión se confirmó tras el Congreso Oficial de la ITF (International Taekwon-Do Federation), realizado en Jesolo, Italia, en el marco del ITF World Championship.

En la votación, la Argentina se impuso por unanimidad sobre Kirguistán, el otro país postulante, logrando así la organización de uno de los eventos más importantes del calendario internacional del taekwondo y de las artes marciales.

La ITF América celebró con gran satisfacción la elección de Santiago del Estero, destacando el crecimiento del taekwondo argentino y la infraestructura deportiva con la que cuenta la provincia, que en los últimos años se ha consolidado como epicentro de grandes eventos internacionales.

Los Juegos Internacionales y la Copa del Mundo ITF 2028 se desarrollarán en el mes de octubre, y se espera la participación de delegaciones de más de 60 países, convirtiendo a Santiago del Estero en el foco mundial del taekwondo y generando un fuerte impacto deportivo, cultural y turístico.