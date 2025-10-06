Dolor de cabeza para Gallardo: River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento de Junín

Entre lesionados, expulsados y jugadores convocados a sus selecciones, el Millonario deberá rearmarse para recibir al Verde.

Hoy 16:17

River Plate atraviesa una semana complicada. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo deberá afrontar el partido ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con 15 bajas confirmadas entre convocatorias, expulsiones y lesiones.

Tras la derrota por 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el Muñeco comenzó a diagramar un once con muchas ausencias para el duelo del próximo domingo en el estadio Monumental, donde buscará volver al triunfo ante el conjunto juninense.

Las complicaciones comienzan con los seis futbolistas convocados por sus selecciones para la Fecha FIFA de octubre: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Argentina), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia) y Matías Galarza Fonda (Paraguay).

A ellos se suman dos expulsados: Juan Carlos Portillo, quien vio la roja por doble amonestación ante Central, y Maximiliano Salas, que aún debe cumplir una fecha más de suspensión tras su sanción anterior.

Por si fuera poco, el cuerpo técnico también deberá lidiar con una larga lista de lesionados, compuesta por Germán Pezzella, Enzo Pérez, Giorgio Costantini, Maximiliano Meza, Gonzalo “Pity” Martínez, Agustín Ruberto y Sebastián Driussi.

De esta manera, Gallardo se enfrenta a un verdadero rompecabezas para armar el equipo. En medio de un calendario exigente y con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación, River deberá apelar a la rotación y al protagonismo de varios juveniles en su regreso al Monumental.