El Gobierno se reunió con Santilli y Ritondo para redefinir la estrategia de campaña ante la salida de Espert

El encuentro comenzó al mediodía en la Casa Rosada y duró casi dos horas. El objetivo era delinear la agenda para los próximos días.

Hoy 16:44

Este lunes, el Gobierno retomó la campaña tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado. Pasadas las 13, la mesa nacional y provincial de LLA se reunió para delinear la agenda.

A pesar de ello, los primeros pasos de Javier Milei con Diego Santilli, la nueva cabeza de lista, ya están confirmados. Este lunes estará en el Movistar Arena, donde el Presidente presentará su nuevo libro, y el martes viajarán a Mar del Plata. Allí estarán en la inauguración de una planta de papas fritas y realizarán una caminata por la calle Güemes. Hasta ahora, no hay más actos confirmados.

Sin embargo, los distintos actores del Ejecutivo buscan redefinir la estrategia y lograr que Santilli achice la diferencia entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Él tiene que tratar de perder por lo menos posible”, fue el mensaje que deslizaron desde La Libertad Avanza.

Los últimos panoramas que recibió la Casa Rosada mostraban al oficialismo entre 18 y 20 puntos abajo de Unión por la Patria. Ese fue uno de los factores claves para que Espert saliera de la lista: “Era insostenible”.

En ese sentido, Santilli ya expresó las dificultades que presenta la elección de octubre. No obstante, aseguró: “Me toca asumir la responsabilidad”. En diálogo con Radio Rivadavia, también contó que le “tomó por sorpresa” el anuncio de Espert. “Estaba en tercer lugar, acompaño al Presidente y a sus cambios desde el 10 de diciembre”, indicó.

“Ahora son 20 días a fondo”, expresaron en el entorno del candidato. Se espera que existan más eventos libertarios donde se lo muestre con el jefe de Estado.

Mientras eso ocurre, en el oficialismo también continúan las tratativas para conseguir que se reimpriman la totalidad de las BUP (Boleta Única Papel) que ya presentaban la cara de José Luis Espert como primer candidato.

A pesar de ello, el Gobierno deberá esperar la resolución del juez Alejo Ramos Padilla, que tiene a su cargo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral.