Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025 | 25º
X
Locales

La Facultad de Humanidades presenta un libro y rinde homenaje al profesor Ramón Chaparro

El evento se llevará a cabo este jueves 9 de octubre, a partir de las 19, en el aula 21 de la Facultad.

Hoy 16:50
Profesor Ramón Chaparro

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE invita a la comunidad a la presentación del libro "Contrahegemonías, vanguardias, innovaciones. Productores culturales en el NOA del siglo XX", oportunidad en la que se realizará un emotivo homenaje al profesor Ramón Esteban Chaparro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la ceremonia, se entregará una placa de diploma en homenaje in memoriam al Mg. Ramón Esteban Chaparro, como reconocimiento a su invaluable contribución como miembro del Proyecto de investigación “Productores Culturales en Santiago del Estero, siglo XX, Instituciones, formaciones, movimientos”, y como compilador del libro que se presenta.

Desde la Facultad de Humanidades invitan a toda la comunidad universitaria y público en general a participar del acto en el que se espera contar con la presencia de todos aquellos que buscan honrar la memoria y el legado del profesor Chaparro.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
  2. 2. La Justicia Electoral define si Espert sigue en la boleta tras su baja como candidato
  3. 3. Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito
  4. 4. Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
  5. 5. La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT