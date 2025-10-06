La Facultad de Humanidades presenta un libro y rinde homenaje al profesor Ramón Chaparro

El evento se llevará a cabo este jueves 9 de octubre, a partir de las 19, en el aula 21 de la Facultad.

Hoy 16:50

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE invita a la comunidad a la presentación del libro "Contrahegemonías, vanguardias, innovaciones. Productores culturales en el NOA del siglo XX", oportunidad en la que se realizará un emotivo homenaje al profesor Ramón Esteban Chaparro.

Durante la ceremonia, se entregará una placa de diploma en homenaje in memoriam al Mg. Ramón Esteban Chaparro, como reconocimiento a su invaluable contribución como miembro del Proyecto de investigación “Productores Culturales en Santiago del Estero, siglo XX, Instituciones, formaciones, movimientos”, y como compilador del libro que se presenta.

Desde la Facultad de Humanidades invitan a toda la comunidad universitaria y público en general a participar del acto en el que se espera contar con la presencia de todos aquellos que buscan honrar la memoria y el legado del profesor Chaparro.