Municipales embellecieron el acceso principal de Colonia El Simbolar

Un grupo de trabajadores llevaron a cabo diversas tareas para la mejora del acceso a la ciudad.

Hoy 17:35

La Comisión Municipal, a cargo del profesor Ángel Íñiguez, continúa con los trabajos de mejoramiento del acceso principal a la comunidad, con el objetivo de crear espacios saludables, sostenibles y embellecer el entorno urbano.

Las tareas, coordinadas por el área de Ambiente Urbano a cargo de Claudio Suárez, se centran en la limpieza y pintado de cordones, como parte de un plan integral que incluye nivelación con moderno sistema láser, abono del terreno y posterior colocación de plantas arbóreas y ornamentales.

En ese marco, el jefe comunal destacó la inversión de recursos y esfuerzos del municipio en el mejoramiento de los espacios públicos, brindando a los vecinos lugares confortables para actividades deportivas, recreativas y saludables.

La Comisión Municipal reafirma su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de todos los vecinos de Colonia El Simbolar.