Tucumán: detuvieron a tío y sobrino con 86 kilos de cocaína escondidos en tubos de GNC

El operativo policial se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional N° 40, en jurisdicción del Escuadrón Núcleo “Aguilares”.

Hoy 17:51

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron más de 86 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de dos tubos de GNC y detrás del tablero de una camioneta Ford Ranger.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los dos ocupantes del vehículo, tío y sobrino de nacionalidad boliviana, fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, luego de que los agentes descubrieran el complejo sistema de ocultamiento.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 4.307 de la Ruta Nacional 40, donde los gendarmes detuvieron la marcha de una Ford Ranger que se dirigía desde Cafayate (Salta) hacia San Miguel de Tucumán.

Durante el control de rutina, los efectivos detectaron anomalías en la cabina del vehículo: los tornillos del estéreo estaban removidos y se percibía un fuerte olor a pintura fresca proveniente de las rendijas del sistema de ventilación. Esto despertó las sospechas del personal de la fuerza.

En la parte trasera de la camioneta, los uniformados observaron dos cilindros de GNC que presentaban soldaduras tipo “ventana” y incongruencias sonoras al ser golpeados.

Ante las irregularidades, procedieron a realizar una inspección más detallada, donde descubrieron que los tubos habían sido rellenados con paquetes envueltos en cinta de color ocre y negro.

Al abrirlos, los gendarmes extrajeron 100 paquetes de diferentes tamaños que contenían una sustancia blancuzca y marrón, la cual, tras ser sometida a pruebas de campo Narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína.