El secretario del Tesoro de EE.UU. recibió a Luis Caputo: siguen las negociaciones para ayudar a Argentina

El funcionario de Trump publicó un mensaje en sus redes sociales. Dijo que continuarán las conversaciones para definir la asistencia financiera.

Hoy 17:54

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, y confirmó que siguen las negociaciones para ayuda a la Argentina.

“Un placer darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina a la secretaria del Tesoro. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, escribió Bessent.

