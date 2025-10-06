Cruces definidos para el Reducido de la Primera Nacional: cómo y cuándo se juega

La segunda división del fútbol argentino se enfrentará a los duelos de playoffs en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Hoy 18:10

El Reducido de la Primera Nacional ya tiene sus cruces definidos. Catorce equipos buscarán quedarse con el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, luego de que Gimnasia de Mendoza se consagrara como el mejor de la Zona B y obtuviera la posibilidad de jugar por el primer ascenso ante Deportivo Madryn.

Los mejores cuatro equipos de cada zona, junto al mejor quinto, contarán con ventaja deportiva y serán locales en la primera ronda, que se disputará a partido único. En caso de empate durante los noventa minutos, avanzará el equipo mejor posicionado en la tabla.

El Reducido comenzará este sábado, con el duelo entre Atlanta y Chaco For Ever a las 13:00 horas. Más tarde, a las 20:30, en el estadio Gigante del Norte, Gimnasia y Tiro de Salta recibirá a Temperley.

La acción continuará el domingo, cuando San Miguel visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 15:10. Luego, desde las 17:10, Estudiantes de Caseros y Deportivo Maipú se enfrentarán en el estadio Ciudad de Caseros por un lugar en los cuartos de final.

A las 19:00, se jugarán dos encuentros en simultáneo: Estudiantes de Río Cuarto frente a Patronato, y Tristán Suárez contra Agropecuario de Carlos Casares.

Una vez completada la primera fase, a los clasificados se sumará el perdedor del cruce entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn, conformando así el cuadro de cuartos de final, que se disputarán con partidos de ida y vuelta. En esas instancias, los equipos mejor ubicados en las posiciones tendrán el beneficio de definir como locales y mantener la ventaja deportiva, la cual solo dejará de regir en la final, donde el ascenso se resolverá en los noventa minutos o, si es necesario, desde el punto penal.

El certamen promete duelos intensos y definiciones apasionantes, con el objetivo mayor de alcanzar la tan ansiada plaza en la Liga Profesional 2026.