Se lanzó la Primera Campaña de Prevención de Quemaduras Infantiles

Hoy 18:09

El Ministerio de Salud de la Provincia fue sede del encuentro lanzamiento de la 1ª Campaña de Prevención de Quemaduras Infantiles, organizada por el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” (CePSI) junto a la Municipalidad de la Capital, el Rotary Club de Santiago del Estero y la Corporación del Niño Quemado de Chile (COANIQUEM).

El encuentro, realizado en el Salón Auditorio del Ministerio de Salud, contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, docentes, padres de los jardines municipales y equipos de salud de las UPAS y CAPS.

Encabezaron la apertura la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; la intendenta de la ciudad, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Salud municipal, Dr. Gustavo Sabalza; la directora del CePSI, CP. Liliana Romero; el presidente del Rotary Club, Julio Lemme; y la Dra. Fanny Rondón, especialista en quemaduras del CePSI.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Lic. Carmina Domic Cárdenas, subdirectora de Extensión de COANIQUEM, y de la Dra. Rondón, en una charla transmitida por Telesalud.

Durante la apertura, la ministra Natividad Nassif destacó la importancia de la prevención: “Las quemaduras pueden generar muertes, pero también dejar secuelas que estigmatizan a los niños. Debemos fortalecer las estrategias de prevención y promoción del cuidado en el hogar que es donde generalmente se producen estas situaciones. Es una problemática compleja e intersectorial que nos compromete a todos”, señaló.

El secretario Gustavo Sabalza resaltó el trabajo conjunto:“La prevención salva vidas. Sabemos que el hogar puede ser un lugar de riesgo si no se toman precauciones. Este trabajo en equipo nos permite educar, aprender y generar nuevas estrategias para evitar accidentes”, afirmó.

Por su parte, la intendenta Norma Fuentes subrayó la articulación entre el municipio y la provincia: “Estas capacitaciones fortalecen la red de atención primaria y nos brindan herramientas para cuidar mejor a los niños. La sociedad se construye con compromiso y trabajo conjunto”, expresó.

Prevención de quemaduras infantiles

Durante la jornada se brindaron consejos prácticos: usar las hornallas traseras y girar los mangos de las ollas, proteger enchufes y aparatos eléctricos, controlar la temperatura del agua y los alimentos, usar protector solar, instalar detectores de humo y mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los niños.