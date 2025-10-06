Messi y De Paul se sumaron a la Selección Argentina pensando en los partidos amistosos

La Albiceleste se medirá ante Venezuela y Puerto Rico en la fecha FIFA.

La Selección Argentina inició su concentración para afrontar los dos amistosos internacionales correspondientes a la ventana FIFA de octubre, con la presencia estelar de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes estuvieron entre los primeros en llegar al predio.

Ambos futbolistas, símbolos del ciclo de Lionel Scaloni, aportan su liderazgo y experiencia en una nueva etapa de preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también se hizo presente en Miami y aprovechó la oportunidad para reencontrarse con los campeones del mundo. “Algo juegan estos dos. Ya en Miami y en modo Selección recibiendo a los muchachos de cara a una nueva Fecha FIFA”, escribió el dirigente sanjuanino en sus redes sociales, junto a una foto con Messi y De Paul.

La Argentina se medirá ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que tres días después, el 13 de octubre, enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

El último antecedente entre Argentina y Venezuela fue el 4 de septiembre en el estadio Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas. En aquel encuentro, con la Selección ya clasificada al Mundial y la “Vinotinto” buscando un lugar en el repechaje, Messi fue la gran figura en la victoria 3-0 del conjunto nacional.

Con la presencia del capitán y del mediocampista del Inter Miami, el seleccionado argentino comienza una nueva etapa de trabajo con la mira puesta en mantener el alto nivel competitivo y continuar consolidando su identidad campeona.