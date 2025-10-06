Un hombre de 63 años fue hallado calcinado en su vivienda del barrio 8 de Abril

El trágico hallazgo ocurrió en la mañana de este lunes. La víctima fue encontrada sin vida dentro de una habitación del fondo de su casa.

Hoy 18:56

En la mañana de este lunes, un hombre de 63 años fue encontrado sin vida y completamente calcinado dentro de su vivienda ubicada en el barrio 8 de Abril, generando profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

Según el informe policial, el hallazgo se produjo cuando una vecina identificada como Pérez (46) alertó a las autoridades tras ser informada por su madre, Coronel (98), de que su hijo —la víctima— se encontraba sin signos vitales en una habitación ubicada al fondo del inmueble.

De inmediato, se solicitó la presencia de una ambulancia, cuyos paramédicos constataron el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las quemaduras que afectaban todo su cuerpo.

Al ser notificada, la fiscal de Delitos Comunes, Dra. Melisa Fadel Pagani, dispuso la intervención del personal de Criminalística, Bomberos y médico policial, además de un relevamiento vecinal y social en el sector.

Pasadas las 11:30, el equipo de Criminalística arribó al domicilio y procedió a preservar la escena, delimitándola con cinta de seguridad. Minutos más tarde se hizo presente el médico policial y, cerca de las 12:17, personal de Bomberos que cortó el suministro eléctrico para asegurar el inmueble y evitar riesgos adicionales.

Ya cerca del mediodía, con la presencia de la fiscal Fadel Pagani, se ingresó a la vivienda, donde se observó el cuerpo del hombre tendido en el suelo, próximo a la puerta de ingreso. El médico policial estimó que el deceso se habría producido entre 8 y 10 horas antes del hallazgo, disponiéndose la autopsia correspondiente para establecer las causas del incendio y de la muerte.

Pasadas las 13 horas, técnicos de Bomberos iniciaron las pericias estructurales, mientras que Criminalística realizó tareas de fotografía, planimetría y croquis del lugar. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar si se trató de un accidente doméstico o de un hecho con otra motivación.