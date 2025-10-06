Taylor Swift desmintió los rumores de retiro: “La gente no se casa para dejar su trabajo”

Tras el anuncio de su compromiso con Travis Kelce, las especulaciones sobre el futuro de la artista generaron debate entre los fanáticos. Por qué aún existen interrogantes sobre el impacto de su vida privada en sus próximos proyectos.

Hoy 18:59

El lanzamiento arrollador de The Life of a Showgirl, el duodécimo álbum de estudio de Taylor Swift, y su reciente compromiso con Travis Kelce pusieron en el centro del debate la combinación de éxito profesional y vida personal de la artista.

Es que, mientras el álbum rompe récords de ventas y streaming, la cantante enfrenta especulaciones y preguntas sobre cómo los cambios en su entorno afectarán su carrera y su creatividad en una de las etapas más significativas de su trayectoria. Sin embargo, la artista fue tajante en su respuesta: “No es por eso que la gente se casa, para dejar su trabajo”.

El lanzamiento de su último álbum marcó un nuevo hito en la industria musical. En su primer día, el disco vendió 2,7 millones de copias en Estados Unidos, según datos de Luminate.

Este resultado representa la semana de estreno más exitosa en la carrera de la artista y la segunda más alta en la historia, solo superada por Adele en 2015 con su disco 25.

Además, este lanzamiento estableció un récord de ventas de vinilo, con 1,2 millones de unidades vendidas en una semana, y se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, de acuerdo con la propia plataforma.

El impacto comercial se vio reforzado por el récord de más de cinco millones de pre-guardados en Spotify antes de su lanzamiento, consolidando a Swift como una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo.

Mientras los logros comerciales acaparaban titulares, Swift abordó públicamente los rumores sobre un posible retiro tras su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Durante una entrevista en BBC Radio 2, la cantante calificó de “sorprendentemente ofensiva” la idea de que el matrimonio implique el fin de su carrera musical.

“No es por eso que la gente se casa, para dejar su trabajo”, afirmó Swift, quien subrayó que su pasión por la música es compartida y comprendida por Kelce.

“Amo a la persona con la que estoy porque ama lo que hago y ama lo mucho que me siento realizada al hacer arte y hacer música”, añadió la artista, destacando la complicidad profesional y personal que mantiene con su prometido.

Swift también señaló que ambos comparten la experiencia de actuar durante tres horas y media en estadios, aunque en contextos diferentes, y resaltó la importancia de apoyarse mutuamente en sus carreras.

La relación entre Swift y Kelce, anunciada oficialmente el 26 de agosto de 2025, fue objeto de atención mediática. La artista relató en The Graham Norton Show que la propuesta de matrimonio fue cuidadosamente planeada por el deportista, quien contrató al fotógrafo de la gira Eras Tour para documentar el momento.

En cuanto a los preparativos de la boda, Swift confesó en la misma entrevista que aún no decidió si contratará a una organizadora y que, por ahora, prefiere centrarse en disfrutar del compromiso y el lanzamiento del álbum.

“Estoy realmente emocionada por la idea de casarme con esta persona. Primero pienso en eso, luego en el álbum, y después en lo demás”, expresó la cantante.



