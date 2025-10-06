Trump habló sobre las negociaciones por un alto el fuego en Gaza: “Hamas está aceptando cosas importantes”

Las conversaciones comenzaron este lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo.

Hoy 19:04

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Hamas “está aceptando cosas muy importantes” en las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para la paz en Gaza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamas está aceptando cosas muy importantes”, dijo el mandatario en el Despacho Oval.

Delegaciones de Israel, Hamas, Estados Unidos, Qatar y Egipto comenzaron este lunes un proceso de diálogo para imponer un alto el fuego en la Franja de Gaza, a dos años del inicio de la guerra.

Las negociaciones, bajo impulso de un plan de 20 puntos presentado por la Casa Blanca, se desarrollan en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo.

“Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer”, aseguró Trump cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamas, para sellar la paz.

“Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes”, añadió.

Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos. “Creo que vamos a llegar a un acuerdo”, aunque “llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (...) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí”, afirmó.

Un funcionario egipcio con conocimiento de las conversaciones, citado por AP, dijo que las partes concluyeron la ronda de negociaciones del lunes y que se reanudarán el martes por la tarde.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de las conversaciones, dijo que las partes acordaron la mayoría de los términos de la primera fase, que incluyen la liberación de cautivos y el establecimiento de un alto el fuego.