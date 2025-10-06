Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025 | 23º
X
Locales

Cultura de la Capital amplió los plazos para la presentación de obra del concurso de artes visuales en Mediano Formato

Las obras deberán ser presentadas en la Casa Argañaraz Alcorta, sito en Libertad 175, de lunes a viernes de 9 a 12 y 18 a 21.

Hoy 19:14

La Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital informa que la presentación de obras para el 7º Salón Municipal de Artes Visuales en Mediano Formato 2025, se extenderá hasta el viernes 17 de octubre.

Además, se informa que las medidas exigidas para la dimensión de las obras se han modificado a 20 centímetros como dimensión menor y a 120 centímetros como dimensión mayor.

Las obras deberán ser presentadas en la Casa Argañaraz Alcorta, sito en Libertad 175, de lunes a viernes de 9 a 12 y 18 a 21.

Cabe recordar que, en esta edición, se premiará a las mejores obras originales en la temática Escultura, recibiendo premios por $1.000.000, $750.000 y $500.000 para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, junto a una plaqueta recordatoria.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
  2. 2. Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito
  3. 3. Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
  4. 4. La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
  5. 5. Condenan a perpetua a santiagueño que asesinó a su pareja en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT