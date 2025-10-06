Cultura de la Capital amplió los plazos para la presentación de obra del concurso de artes visuales en Mediano Formato

Las obras deberán ser presentadas en la Casa Argañaraz Alcorta, sito en Libertad 175, de lunes a viernes de 9 a 12 y 18 a 21.

La Subsecretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de la Capital informa que la presentación de obras para el 7º Salón Municipal de Artes Visuales en Mediano Formato 2025, se extenderá hasta el viernes 17 de octubre.

Además, se informa que las medidas exigidas para la dimensión de las obras se han modificado a 20 centímetros como dimensión menor y a 120 centímetros como dimensión mayor.

Cabe recordar que, en esta edición, se premiará a las mejores obras originales en la temática Escultura, recibiendo premios por $1.000.000, $750.000 y $500.000 para el primero, segundo y tercer puesto, respectivamente, junto a una plaqueta recordatoria.