La Municipalidad realizará una nueva edición del Festival Internacional de Jazz

Hoy 19:16

Auspiciado por la Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia, se realizará los días 10 y 11 de octubre próximos, el 14° Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero.

Con entrada libre y gratuita, el evento se consolida año a año como referente de la región NOA, con conciertos de alto nivel, entre los que se destaca la “Experiencia Científico Musical” liderada por Javier Malosetti.

El día viernes 10 a partir de las 21.30 horas en el anfiteatro Pachamama del Domo y Parque del Encuentro tendrán lugar las actuaciones de: Luciano Medina y Leo Gutiérrez Dúo y la “Experiencia Científico Musical”: integrada por Javier Malosetti en bajo, Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería.

En la jornada de cierre, a realizarse el sábado 11 desde las 21 horas en el patio de la Municipalidad, se podrá disfrutar de los siguientes conciertos: Trío homenaje a Pablo Mema, integrado por Pablo Mema Jr., Horacio Lavaisse, Kevin Cardoso; Mariano Statello y Claudio Raimundi Dúo; Agustina Galo Trío, formado por Agustina Galo, Lucas Orellana y Matías López y la presentación de Ramón Villareal Bandoneón Trío.

La Dirección de Cultura de la Capital remarcó que a “través del acompañamiento a este tipo de actividades, el municipio capitalino sostiene su línea de gestión en pos de garantizar el acceso equitativo a manifestaciones artísticas y culturales para la ciudadanía”.