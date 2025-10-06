Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 OCT 2025 | 23º
X
Locales

La Municipalidad realizará una nueva edición del Festival Internacional de Jazz

Se hará los días 10 y 11 de octubre próximos.

Hoy 19:16
parque del encuentro

Auspiciado por la Municipalidad de la Capital y el Gobierno de la Provincia, se realizará los días 10 y 11 de octubre próximos, el 14° Festival Internacional de Jazz de Santiago del Estero.

Con entrada libre y gratuita, el evento se consolida año a año como referente de la región NOA, con conciertos de alto nivel, entre los que se destaca la “Experiencia Científico Musical” liderada por Javier Malosetti.

El día viernes 10 a partir de las 21.30 horas en el anfiteatro Pachamama del Domo y Parque del Encuentro tendrán lugar las actuaciones de: Luciano Medina y Leo Gutiérrez Dúo y la “Experiencia Científico Musical”: integrada por Javier Malosetti en bajo, Ramiro Flores en saxo, Juan Canosa en trombón y Sergio Verdinelli en batería.

En la jornada de cierre, a realizarse el sábado 11 desde las 21 horas en el patio de la Municipalidad, se podrá disfrutar de los siguientes conciertos: Trío homenaje a Pablo Mema, integrado por Pablo Mema Jr., Horacio Lavaisse, Kevin Cardoso; Mariano Statello y Claudio Raimundi Dúo; Agustina Galo Trío, formado por Agustina Galo, Lucas Orellana y Matías López y la presentación de Ramón Villareal Bandoneón Trío.

La Dirección de Cultura de la Capital remarcó que a “través del acompañamiento a este tipo de actividades, el municipio capitalino sostiene su línea de gestión en pos de garantizar el acceso equitativo a manifestaciones artísticas y culturales para la ciudadanía”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque de motos dejó a dos jóvenes heridos en el barrio Borges
  2. 2. Accidente en Avenida Lugones: un automóvil impactó contra un poste y generó caos en el tránsito
  3. 3. Con 12 coros en escena, se realizó una nueva edición del Encuentro Coral Madre de Ciudades
  4. 4. La emoción de Daniela Celis al llegar a Luján y pedir por Thiago Medina: “La fe mueve montañas”
  5. 5. Condenan a perpetua a santiagueño que asesinó a su pareja en Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT