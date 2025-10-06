Central Argentino y un refuerzo de Selección para el Regional: se suma José Luis Gómez

El experimentado lateral derecho vestirá la camiseta del Albo en la próxima edición del torneo afista.

Hoy 19:47

Central Argentino dio el golpe del mercado de pases en Santiago del Estero al confirmar la incorporación de José Luis Gómez, experimentado lateral derecho de 32 años, con pasado en Racing Club, Lanús, San Martín de San Juan y la Selección Argentina.

El futbolista bandeño se convierte así en uno de los grandes refuerzos del Albo de cara al Torneo Regional Federal Amateur, que dará inicio el 19 de octubre.

El conjunto dirigido por Pablo Ledesma continúa reforzándose con la mira puesta en el ascenso al Torneo Federal A, y la llegada de Gómez aporta jerarquía, experiencia y liderazgo a un plantel que sumó una importante cantidad de caras nuevas para afrontar la competencia.

De esta manera Central Argentino ya cuenta con: Diego Aranda, Enzo Salvatierra Ibarra, Franco Rafael Cordero Lobos, Maximiliano René Acuña, Ricardo Pacheco, Hugo Cortez, Lucas Mauricio Santillán, Alex “Chiqui” Ávila, Bruno Padilla, Ángel Cura, Emiliano Pérez, Martín Romero, Lautaro Mercado, José Damián Carrizo, Juan Cruz Tapia, Mariano Mansilla, Jesús Denett, Facundo González, Alejandro Alberto Díaz, Agustín Sequeira, Rodrigo Ledesma, Matías Rojas, Ismael Chávez Gil, More, Sebastián Cortez Salvatierra y Rodrigo Gómez.

Con esta amplia lista de incorporaciones y el arribo estelar de José Luis Gómez, el Albo apuesta fuerte para ser protagonista del Torneo Regional Federal Amateur 2025, en busca del tan ansiado ascenso al Federal A.