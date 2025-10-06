Un santiagueño participó del evento mundial “Observe the Moon” promovido por la NASA

El aficionado en astronomía, Dante Farías, compartió con Diario Panorama sus imágenes de la Luna tomadas desde Santiago del Estero, en el marco de la jornada internacional de observación lunar.

El santiagueño Dante Farías, apasionado por la astronomía, fue parte del “Observe the Moon”, un evento mundial organizado por la NASA que invita a millones de personas a observar, aprender y celebrar la Luna.

Esta iniciativa, conocida también como “International Observe the Moon Night”, se desarrolla cada año entre septiembre y octubre, coincidiendo con la fase de cuarto creciente, cuando los cráteres y relieves lunares se aprecian con mayor detalle gracias a las sombras que proyecta la luz solar.

Dante Farías

Durante la jornada, miles de aficionados y profesionales se conectan desde sus hogares, escuelas, observatorios, parques o museos, para compartir observaciones y fotografías del satélite natural, fomentando la divulgación científica y el interés por el espacio.

Los principales objetivos de esta propuesta impulsada por la NASA son unir comunidades globales a través del amor por la astronomía, difundir el conocimiento lunar y los programas de exploración espacial, e inspirar a nuevas generaciones a mirar el cielo con curiosidad y asombro.

En 2025, la edición oficial de “Observe the Moon Night” se celebrará el sábado 4 de octubre, y cualquier persona podrá participar observando desde su casa o registrando un evento local, compartiendo imágenes y experiencias en redes sociales con el hashtag #ObserveTheMoon.