Daniela Celis reveló que Thiago Medina le pidió volver tras su accidente: “Me tiró onda”

La ex Gran Hermano contó en “Cortá por Lozano” que su expareja, con quien tiene a las mellizas Laia y Aimé, le propuso retomar la relación mientras se recupera de su internación.

Hoy 20:18

La historia entre Daniela Celis y Thiago Medina, dos de los ex participantes más recordados de Gran Hermano 2022, sumó un nuevo capítulo cargado de emoción. A casi un mes del accidente en moto que sufrió Thiago, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela, contó en el programa “Cortá por Lozano” que el joven le propuso volver a estar juntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Sí, me tiró onda”, confesó entre risas “Pestañela”, como la apodan sus seguidores, al ser consultada por Verónica Lozano.

Luego, agregó divertida: “No sé si es por el efecto de la medicación o si lo dice en serio”.

“Quiere volver, estar con las nenas y hacer la rehabilitación en casa”

Celis relató que fue ella quien se enteró primero del accidente ocurrido el 10 de septiembre, y que desde ese momento no se separó de Thiago durante su internación.

“Estoy esperando que vuelva a casa para ver cómo continúa todo, pero me dijo que quiere estar en casa la rehabilitación, que quiere volver, estar con las nenas”, contó la influencer, en referencia a Laia y Aimé, las mellizas de dos años que tienen en común.

Además, reveló que ambos ya están preparando el cuarto que Thiago había dejado meses atrás, antes de separarse. “Como él se sienta cómodo, lo que él quiera. No quiero que sienta la necesidad ni la obligación de venir por las bebas”, aclaró.

Y añadió: “Es mi familia, no deja de ser el papá de mis hijas. Yo quiero que tenga la mejor comodidad. Yo voy a estar tranquila si está en casa”.

“Revaloricé muchas cosas en estos 23 días”

Durante la entrevista, Daniela Celis también reflexionó sobre los sentimientos que le despertó la situación y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación.

“Cuando en un segundo pasa algo que lo vas a perder, lo querés todo de vuelta. Uno no sabe si son los sentimientos, la cabeza… Me pasaron muchísimas cosas en estos 23 días. Pensé cosas que jamás imaginé que pensaría. Revaloricé muchas cosas”, reconoció.

Por ahora, Thiago Medina continúa su recuperación médica y planea seguir con la rehabilitación en casa, acompañado por su familia. Mientras tanto, los seguidores de la pareja —que nació en la casa más famosa del país— se mantienen atentos ante un posible reencuentro amoroso.