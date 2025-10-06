Un joven de 25 años fue internado por heridas y ahora investigan un presunto abuso sexual

La víctima denunció haber sido atacado durante la madrugada del sábado 4 de octubre en la zona de La Curva. La Justicia ordenó pericias médicas y toma de declaraciones.

Hoy 20:32

Un joven de 25 años, oriundo de la localidad de Mansupa, se encuentra internado tras denunciar haber sido víctima de un presunto abuso sexual. El hecho habría ocurrido durante la noche del 4 de octubre de 2025, en la zona conocida como La Curva.

Según consta en la denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer y la Familia N°6, el joven relató que esa noche asistió a un local bailable junto a sus primos, de apellido Suárez y Orellana. Durante el transcurso de la madrugada comenzó a sentirse desorientado y perdió la noción de lo sucedido.

Horas más tarde, alrededor de las 7 del domingo, el denunciante aseguró haberse despertado tendido sobre la cinta asfáltica, sin ropa, y con sus prendas a pocos metros. Al vestirse nuevamente, notó la presencia de un fluido rojizo en el short. Sin teléfono ni medios de contacto, regresó caminando hasta su vivienda en Mansupa, donde se higienizó y se acostó.

Ya por la tarde, cerca de las 15 horas, comenzó a sentir fuertes dolores en la zona anal y sangrado, por lo que a las 19 fue trasladado por familiares al hospital local.

Intervención judicial y medidas adoptadas

La fiscal interviniente, Dra. Pérez Vicens, dispuso la recepción formal de la denuncia penal, el secuestro de las prendas para peritaje, y la identificación y citación de los primos que acompañaban al joven esa noche. También ordenó el traslado de la víctima a la capital provincial para ser examinada por el Cuerpo Médico Forense.

El 6 de octubre, personal de la Comisaría Comunitaria N°40 concretó el traslado del denunciante a la ciudad capital, donde fue examinado por un médico forense, quien emitió los correspondientes certificados médicos.

Posteriormente, el joven fue evaluado en el Hospital Regional “Ramón Carrillo”, desde donde se indicó que la determinación del estado y la causalidad de las lesiones quedaría a cargo del Cuerpo Médico Forense.

Más tarde fue derivado al Centro Integral de Salud de Las Termas, donde el profesional de guardia diagnosticó “fluxi hemorrial” y dispuso su internación para control y observación.

Avances de la investigación

La causa permanece en investigación bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con intervención conjunta de la Comisaría de la Mujer y la Familia N°6 y la Comisaría Comunitaria N°40. Ambas dependencias trabajan en la recolección de pruebas, declaraciones y peritajes que permitan esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.