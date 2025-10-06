Forestier y Villagrán, enfocados en la primera gira de Olímpico en la Liga Nacional

El alero y el entrenador del Negro expresaron sus sensaciones antes de salir a la ruta para enfrentar a Obras y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Hoy 20:29

Olímpico de La Banda se prepara para su primera gira de la temporada en la Liga Nacional de Básquet, donde enfrentará a Obras y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. En la antesala de esta doble presentación fuera de casa, el alero bahiense Valentín Forestier y el entrenador Martín Villagrán compartieron sus sensaciones y analizaron los desafíos que se vienen para el conjunto bandeño.

“El objetivo es encarar esta gira con mucha ambición. Sabemos que son rivales duros, pero si hacemos nuestro trabajo defensivo y nos prestamos la pelota en ataque, tenemos muchas chances”, afirmó Forestier, quien valoró el crecimiento del equipo en el arranque del torneo. “Arrancamos medio nerviosos con ansiedad en el primer partido, después supimos acomodarnos y perdimos por solo dos puntos contra el subcampeón. Luego le ganamos con jerarquía a Argentino, así que vamos con toda la energía”, destacó.

El joven perimetral de 22 años también habló sobre su adaptación al equipo: “Estoy muy contento, es lo que buscaba. Día a día trato de darle más al grupo y seguir subiendo mi nivel, junto con el del equipo en general”.

Villagrán: “Tenemos que plasmar en cancha la intensidad de los entrenamientos”

Por su parte, Martín Villagrán, quien asumió esta temporada en reemplazo de Adrián Capelli, analizó el primer compromiso ante Obras en el “Templo del Rock”. “Es un partido muy difícil. Todos los juegos de la ruta son complicados por los viajes y el poco tiempo de recuperación. Obras se ha armado para estar en los primeros planos, pero nosotros intentaremos imponer nuestro ritmo de juego. Me gusta la intensidad con la que venimos trabajando y debemos plasmarla en cancha”, señaló.

El técnico comodorense también destacó los puntos fuertes del rival: “Barral marca el ritmo del equipo, es su termómetro. El escolta extranjero tiene mucho gol, y cuentan con jugadores de jerarquía como Mata y Brussino. Tenemos que ser agresivos defensivamente, cortar sus circuitos y hacerlos jugar incómodos”.

Respecto al segundo partido ante Gimnasia y Esgrima, Villagrán reconoció que será un cruce especial. “Comodoro tiene un plantel joven e intenso, y una localía muy fuerte. Va a ser durísimo. Además, volver a mi ciudad natal será algo muy emotivo. Es mi casa, tengo muchos afectos y respeto profundamente a su gente y a su dirigencia”, expresó el entrenador.