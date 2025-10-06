Venezuela aseguró que un sector “extremista” de EE.UU. quiere colocar explosivos en su embajada en Caracas

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019 luego de que Washington no reconociese la primera reelección de Nicolás Maduro el año anterior.

Venezuela advirtió este lunes a Estados Unidos sobre un supuesto plan de “extremistas” para colocar “explosivos” en su embajada en Caracas, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019 luego de que Washington no reconociese la primera reelección de Nicolás Maduro el año anterior. Desde entonces la embajada está ocupada por algunos empleados.

“Por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza”, dijo el jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez.

“Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos. (...) Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, añadió Rodríguez, quien también es presidente del Parlamento.

La advertencia fue transmitida a una embajada europea

El gobierno de Venezuela suele denunciar planes conspirativos de los que culpa a la oposición para intentar derrocarlo y crear escenarios de violencia en el país.

La advertencia también fue transmitida a una embajada europea -que Rodríguez no especificó- para que también comunique de estos planes a Washington.

Durante semanas circula en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria en las elecciones presidenciales de 2024. La segunda reelección de Maduro tampoco fue reconocida por Washington.