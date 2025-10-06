Inicia el juicio contra un joven que en estado de ebriedad chocó a un vecino de Añatuya, lo mató y se dio a la fuga

El hecho ocurrió en junio de 2023 y desde el día que fue aprehendido ha sido imputado por homicidio simple con dolo eventual. La fiscal Ganem explico los pormenores de la causa.

Hoy 22:50

En junio de 2023 un trabajador municipal, que se dirigía a cubrir con su tarea en el matadero de Añatuya, fue embestido en su bicicleta por un auto Citroen C4. Al caer, el obrero murió en el acto. En tanto que el conductor del vehículo se dio a la fuga, dejándolo abandonado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esto permitió iniciar una investigación judicial y 24 horas después el conductor del vehículo fue detenido. A la vez, lo imputaron por homicidio simple con dolo eventual. Se trata de un vecino oriundo de Real Sayana que fue ubicado por las cámaras de seguridad y por testimonios de vecinos y policías que lo conocían.

Este lunes, la fiscal Emilia Ganem informó en Noticiero 7 que “ojalá podamos sentar precedentes con este juicio porque sostenemos que no era la primera vez que cometía una infracción”. “Ese hombre se escondió, también ocultó el vehículo. Dimos con el paradero a través de las cámaras y del personal policial de la zona, que lo conocían. Lleva dos años detenido, pero el Ministerio Publico Fiscal y la querella, pudieron sostener la situación con circunstancias objetivas. No era la primera vez y lo tenemos acreditado en la causa”, sentencio la fiscal.

Cabe recordar que el hecho ocurrió a la salida de Añatuya, sobre Ruta 92. En aquel momento la víctima -como ya se dijo se dirigía a su trabajo- circulaba con todas las medidas de seguridad en su bicicleta. El conductor del auto no atinó a brindar ayuda y se dio a la fuga dejándolo en la cinta asfáltica, según indicó la fiscal del caso.

“Sostenemos con firmeza que es un homicidio simple con dolo eventual”, puntualizó la fiscal Ganem en Noticiero 7.