La Banda lanzó oficialmente su campaña de prevención contra el dengue

El secretario de Salud, César Scabuzzo, explicó cómo se implementará el plan y destacó la importancia del descacharrado en los hogares para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

Hoy 22:32

La Municipalidad de La Banda puso en marcha oficialmente la campaña de prevención contra el dengue, una iniciativa coordinada entre la Secretaría de Salud y el área de Servicios Públicos, que busca reforzar las acciones de limpieza y concientización en distintos barrios de la ciudad.

El secretario de Salud, Dr. César Scabuzzo, detalló en diálogo con Noticiero 7 cómo se desarrollará el operativo: “Los días martes, la Secretaría de Salud realizará tareas de sensibilización en hogares previamente seleccionados. Esta selección se basa en el número de casos positivos registrados en campañas anteriores”, explicó.

Durante estas visitas, los equipos municipales brindarán información sobre las medidas de prevención, las tareas de descacharrado y los síntomas del dengue que deben tenerse en cuenta ante cualquier sospecha.

Scabuzzo agregó que: “Los días jueves, ambas secretarías informarán los sectores por donde se pasará a recolectar los elementos que los vecinos hayan descartado de sus domicilios.”

Finalmente, el funcionario reiteró la importancia de la participación activa de los vecinos en el programa: “Cumplir con las tareas de descacharrado es fundamental para eliminar los criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de contagio. La prevención empieza en casa.”