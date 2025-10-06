Barrio Paraiso: detuvieron a un joven por agredir a su pareja

La víctima, una joven con lesiones visibles, denunció que fue atacada durante una discusión en el domicilio del agresor. El sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 23:27

Un joven fue aprehendido en la ciudad de La Banda acusado de haber agredido físicamente a su pareja durante una violenta discusión ocurrida en una vivienda del barrio Paraíso.

El hecho fue denunciado anoche en la Comisaría Comunitaria N° 47 del barrio San Fernando, donde la víctima —visiblemente alterada y con lesiones— relató que había sido atacada por su pareja tras una discusión en el domicilio del acusado.

Durante el episodio, el agresor también habría provocado daños en el teléfono celular de la joven, según consta en la denuncia.

Tras ser examinada por el médico de Policía, se constató que las heridas eran compatibles con el relato de la víctima. Por disposición de la Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar de turno, se ordenó la aprehensión inmediata del sospechoso.

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria N° 47 lograron detener al acusado en la vía pública. El joven quedó a disposición de la Justicia, mientras se realizan las actuaciones correspondientes y se avanza con la investigación del caso.