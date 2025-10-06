Ingresar
Emotiva misa en Añatuya por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán y Guillermo

Este lunes se hizo la celebración en la Catedral de esa ciudad.

La comunidad de la Diócesis de Añatuya vivió este lunes una jornada cargada de emoción y gratitud durante la misa en acción de gracias por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán González Cazon y Guillermo Burdet, dos referentes muy queridos en la Diócesis que dedicaron su vida pastoral al servicio de los más necesitados.

La celebración se llevó a cabo en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Valle, donde fieles, familias y amigos se reunieron para acompañar a los sacerdotes en este aniversario tan especial. Entre cánticos, oraciones y muestras de afecto, se recordó el compromiso inquebrantable de ambos con la misión evangelizadora en una de las diócesis más comprometidas con la obra solidaria y comunitaria del país.

Durante cuatro décadas, los Padres Hernán y Guillermo dejaron una huella profunda en la vida pastoral de Añatuya y en las comunidades que acompañaron con entrega, fe y cercanía. Su tarea —centrada en la educación, la promoción humana y la asistencia espiritual— reflejó el espíritu de servicio que caracteriza al clero santiagueño.

Al cierre de la misa, los presentes expresaron su gratitud con un prolongado aplauso y una bendición final que sintetizó el sentir de toda la comunidad: agradecer por una vida dedicada al Evangelio y al pueblo de Dios. Ambos sacerdotes fueron ordenados por el obispo Jorge Gottau, pionero en la evangelización de la Diócesis de Añatuya.

