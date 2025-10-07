El tiempo para este martes 7 de octubre en Santiago del Estero: se espera una jornada con 27ºC de máxima

Se anuncia una jornada con cielo despejado y vientos moderados del sector norte, rotando al noreste hacia la tarde.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana muy fresca, con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.
Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles la máxima treparía hasta los 30ºC, en una jornada con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.