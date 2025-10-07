Ingresar
El tiempo para este martes 7 de octubre en Santiago del Estero: se espera una jornada con 27ºC de máxima

Se anuncia una jornada con cielo despejado y vientos moderados del sector norte, rotando al noreste hacia la tarde.

Hoy 07:59

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana muy fresca, con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, cielo despejado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles la máxima treparía hasta los 30ºC, en una jornada con cielo despejado y vientos leves del sector noreste.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

