La Justicia le pidió al Gobierno que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas luego de la renuncia de Espert

El tribunal busca determinar si es viable volver a emitir todas las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tras la salida del economista de la lista de La Libertad Avanza. Le dio tiempo hasta el miércoles.

Hoy 08:27

La Junta Electoral requirió al Ministerio del Interior y al Correo Argentino que informen con urgencia sobre los costos y plazos de una eventual reimpresión total de las boletas únicas de papel. El pedido se da luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida busca evaluar si el cambio puede concretarse sin afectar el cronograma de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

En la resolución, la Junta Electoral ordenó al ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentar antes del miércoles un informe detallado sobre el costo de la reimpresión, la existencia de partidas presupuestarias, la posible necesidad de un nuevo proceso licitatorio y los plazos estimados de impresión y entrega.

Además, el tribunal solicitó al Correo que especifique los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral a todas las mesas de votación del distrito bonaerense.