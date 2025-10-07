"Los shows políticos no me interesan, me voy a alarmar cuando el dólar se dispare"

Así lo expresó en su columna de este martes el licenciado Osvaldo Granados al ser consultado por el show musical que el presidente Javier Milei brindó anoche en el Movistar Arena.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados se refirió en su columna de este martes para Radio Panorama al show musical que el presidente Javier Milei brindó anoche en el Movistar Arena.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Los shows políticos ya no me interesan, me interesa la economía y me voy a alarmar cuando el dólar se dispare”, sostuvo Granados, al señalar que su preocupación se centra en los indicadores económicos y no en los gestos mediáticos del Gobierno.

El analista destacó además que “Caputo está en Estados Unidos mientras el dólar está tocando el techo”, y advirtió que “crecen los depósitos en dólares porque mucha gente, por temor a las elecciones, deposita, y así aumentaron 2 mil millones de dólares los depósitos”.

Granados remarcó la necesidad de avanzar en cambios estructurales y señaló: “Se necesita la reforma laboral porque hay un 43,2% de empleados en negro”, subrayando la magnitud del empleo informal en el país.

Finalmente, reafirmó su postura crítica frente al clima político actual: “Los shows políticos, las denuncias por corrupción ya no me interesan. Me interesa lo que hace, porque son todo político. Pasa por otro andarivel. Yo me voy a alarmar cuando vea el resultado de las elecciones y el dólar se dispare”, concluyó.