Tu casco, tu estilo: diseños únicos, originales y creativos para andar seguros en moto

Invertí en tu seguridad y personalizá tu casco con diseños únicos.

Hoy 08:00

En tiempos de crisis, el ingenio santiagueño dice presente. Germán Helmets lleva su talento al siguiente nivel con un emprendimiento único en La Banda, donde personaliza cascos con diseños originales, creativos y 100% hechos a mano.

Cada casco cuenta una historia, combina seguridad con arte y refleja la personalidad de quien lo usa. “La idea es que el cliente se enamore del casco y no se lo saque para dormir”, expresó Germán, autor de la original idea.

Quienes deseen dar su toque personal al casco deben contactarse con Germán. Pueden hacerlo a través de las redes sociales o el WhatsApp 385-5026505. También pueden acercarse al local de calle España o al domicilio particular de Germán, sito en Besares y Monteagudo, en la ciudad de La Banda.

Dale, no lo pienses más. Invertí en tu seguridad y personalizá tu casco con diseños únicos. Germán Helmets es la gran opción para lucir distinto en tu motocicleta.