Tu casco, tu estilo: diseños únicos, originales y creativos para andar seguros en moto

Emprendimiento único en La Banda
Invertí en tu seguridad y personalizá tu casco con diseños únicos.
En tiempos de crisis, el ingenio santiagueño dice presente. Germán Helmets lleva su talento al siguiente nivel con un emprendimiento único en La Banda, donde personaliza cascos con diseños originales, creativos y 100% hechos a mano.
Cada casco cuenta una historia, combina seguridad con arte y refleja la personalidad de quien lo usa. “La idea es que el cliente se enamore del casco y no se lo saque para dormir”, expresó Germán, autor de la original idea.
Quienes deseen dar su toque personal al casco deben contactarse con Germán. Pueden hacerlo a través de las redes sociales o el WhatsApp 385-5026505. También pueden acercarse al local de calle España o al domicilio particular de Germán, sito en Besares y Monteagudo, en la ciudad de La Banda.
Dale, no lo pienses más. Invertí en tu seguridad y personalizá tu casco con diseños únicos. Germán Helmets es la gran opción para lucir distinto en tu motocicleta.