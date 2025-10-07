Ingresar
La ANDIS restablece pensiones por discapacidad en Formosa tras resolución del Juzgado Federal

El organismo nacional de discapacidad dio marcha atrás con la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez, acatando el fallo del tribunal formoseño.

Hoy 08:56

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvió dejar sin efecto las suspensiones de los beneficios de las personas incluidas en el Anexo I de la Resolución 12.504/2025, en cumplimiento de una orden judicial dictada en la causa “Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y otros c/ Estado Nacional – ANDIS s/ Acción de Amparo”.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y dispone además la reanudación de los pagos correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas.

La decisión se adopta tras la resolución de la Jueza Federal María Belén López Macé, del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que ordenó al Estado Nacional y a la ANDIS restablecer en 24 horas las pensiones retenidas en esa provincia. La medida cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Resistencia.

Asimismo, la ANDIS otorgó un plazo de 90 días hábiles para que los titulares de las pensiones regularicen su situación administrativa a fin de posibilitar una evaluación técnica integral por parte del organismo.

La resolución también instruye a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a reactivar los pagos y a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a notificar a los beneficiarios.

Personas a las que les falta un brazo o una pierna; madres y padres de niños neurodivergentes o con síndrome de Down; hombres y mujeres que sufrieron algún accidente y los dejó incapacitados para poder trabajar, denuncian que el Gobierno les quitó la pensión por discapacidad sin previo aviso.

En muchos casos, cuando van a consultar a alguna sede de ANDIS -luego hacer varias horas de cola- se enteran que les habían enviado una carta documento para auditarlos, pero que nunca les llegó. La misma situación están viviendo los más de 1200 prestadores registrados en la Agencia.

