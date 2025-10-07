La ANDIS restablece pensiones por discapacidad en Formosa tras resolución del Juzgado Federal

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvió dejar sin efecto las suspensiones de los beneficios de las personas incluidas en el Anexo I de la Resolución 12.504/2025 , en cumplimiento de una orden judicial dictada en la causa “ Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa y otros c/ Estado Nacional – ANDIS s/ Acción de Amparo”.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, fue firmada por el interventor Alejandro Alberto Vilches y dispone además la reanudación de los pagos correspondientes a las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas.

La decisión se adopta tras la resolución de la Jueza Federal María Belén López Macé, del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, que ordenó al Estado Nacional y a la ANDIS restablecer en 24 horas las pensiones retenidas en esa provincia. La medida cautelar fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Resistencia.

Asimismo, la ANDIS otorgó un plazo de 90 días hábiles para que los titulares de las pensiones regularicen su situación administrativa a fin de posibilitar una evaluación técnica integral por parte del organismo.