El embarazo de Úrsula Corberó se robó todas las miradas en la Semana de la Moda de París

La actriz española quien espera su primer hijo con el Chino Darín, sorprendió al público al mostrar su vientre en el desfile de Chanel, marcando tendencia y recibiendo elogios por su simpleza y elegancia.

Hoy 09:26

La aparición de Úrsula Corberó durante la Semana de la Moda de París se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, al exhibir abiertamente su embarazo y captar la atención de los asistentes y la prensa especializada. La actriz española eligió un conjunto en blanco y negro que puso en primer plano su estado, consolidando su presencia como una de las figuras más destacadas de la jornada.

El estilismo de Corberó se centró en un top halter de gasa off white, con corte irregular y una abertura frontal que dejó visible su abdomen, convirtiendo su embarazo en el eje central de su look. La prenda, de escote en V pronunciado y caída ligera, aportó movimiento y frescura gracias a la elección del tejido. Para complementar, optó por un pantalón negro de vestir de tiro bajo, de silueta recta y amplia, que generó un contraste elegante con la delicadeza del top.

El conjunto se completó con zapatos negros, manteniendo la coherencia cromática y la sobriedad visual. En el aspecto de maquillaje, Corberó apostó por un acabado natural, con piel luminosa, rubor rosado, labios nude con brillo y una mirada definida por un delineado fino. Su peinado con flequillo recto y ondas suaves reforzó la imagen de frescura y sencillez. La ausencia de accesorios llamativos permitió que la fuerza del atuendo y la naturalidad de su presencia fueran los elementos protagonistas sobre la pasarela.

La participación de Úrsula Corberó y su decisión de mostrar su embarazo de manera visible se integraron entre los momentos más destacados de la Semana de la Moda, junto a figuras como Emilia Mernes y Anne Hathaway, quienes también generaron impacto con sus estilismos.

Pocos días después, la actriz compartió una selfie frente al espejo en la que deja ver su vientre, acompañada del mensaje emotivo: “Bye London. Ya hemos terminado de rodar #Rosesbaby he sido muy feliz”. La imagen, difundida tras confirmar que espera su primer hijo junto a Chino Darín, se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del momento.

El anuncio del embarazo tomó por sorpresa tanto a sus seguidores como a la prensa. Corberó eligió una comunicación directa y sincera para confirmarlo: publicó una fotografía con un camisón blanco y la pancita visible, acompañada del texto “Esto no es IA”, etiquetando a su pareja y sumando dos emoticones —una cara llorando y un corazón—. Esta forma natural y sin artificios subrayó el carácter genuino del momento y la felicidad compartida con su entorno.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones, mientras la publicación acumulaba miles de interacciones. El modo espontáneo con que Corberó decidió revelar su embarazo reforzó su imagen cercana y auténtica, combinando su éxito profesional con la espera de su primer hijo.

A sus 36 años, tras celebrar su aniversario el 11 de agosto, Corberó atraviesa una etapa de estabilidad y reconocimiento en su carrera. Luego de una década de relación con Chino Darín —hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas—, la pareja se prepara para convertirse en padres por primera vez, marcando un nuevo capítulo personal y emocional en la vida de la actriz.