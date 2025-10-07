Ingresar
Mundo

Donald Trump dice que está dispuesto a invocar Ley de insurrección para desplegar al ejército

Permite al presidente desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

Hoy 09:35
Donald Trump.

Donald Trump dijo el lunes que estaría dispuesto a invocar la Ley de insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

"Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

"Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría", agregó.

La Ley de Insurrección otorga al presidente de la nación la facultad de desplegar fuerzas militares (incluyendo el Ejército y la Guardia Nacional, si esta es federalizada) dentro del país para realizar funciones de orden público, en una de las pocas excepciones a la Ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe el uso de tropas federales en tareas policiales.

Promulgada originalmente en 1807 (aunque aglutina estatutos que datan de 1792), es considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes y polémicos a disposición del presidente.

La ley no define de manera clara ni precisa términos como "insurrección" o "violencia doméstica", lo que otorga una gran discrecionalidad al presidente para decidir cuándo y dónde desplegar a los militares, lo cual genera alarmas entre juristas y defensores de los derechos civiles.

