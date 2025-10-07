Estados Unidos: un helicóptero médico se estrelló en una autopista de California

El piloto, una enfermera y un paramédico quedaron en condición crítica tras el impacto. La aeronave regresaba de trasladar a un paciente.

Un grave accidente conmocionó este lunes por la noche a la ciudad de Sacramento, en Estados Unidos, cuando se confirmó que al menos tres personas quedaron internadas en condición crítica luego de que un helicóptero médico se accidentara en una autopista del estado de California.

El siniestro se produjo alrededor de las 19, cuando la aeronave sobrevolaba la autopista 50 de la capital estatal, tras despegar minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Bajo circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades locales, el helicóptero se estrelló directamente sobre el asfalto y como consecuencia el piloto, una enfermera y un paramédico, que estaban a bordo, resultaron con importantes lesiones.

Según informó CNN, la asistencia no tardó en llegar por vía terrestre, a pesar de la larga fila de automóviles que se acumuló en ambos carriles, y fueron llevados al hospital en condición crítica.

Cabe señalar que, al momento del accidente, ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el percance, según el capitán Justin Sylvia, portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento. “La gente informó que básicamente vio al helicóptero descender rápidamente. Así que todo el tráfico se desaceleró”, comentó Sylvia.

La aeronave había llevado a un paciente a un hospital y estaba de regreso al lugar de donde había sido despachado cuando experimentó una “emergencia en el aire”.

Una de las personas heridas quedó atrapada debajo del helicóptero y un pequeño equipo del departamento de bomberos pudo trabajar con personas en la autopista para empujar el helicóptero y sacar a la mujer para llevarla a una ambulancia. “Se necesitó toda la fuerza de aproximadamente 15 personas para mover esa aeronave lo suficiente como para sacarla”, dijo.

El accidente cortó el tráfico en los carriles en dirección este de la autopista 50, según el agente Mike Carrillo, portavoz de la División del Valle de la Patrulla de Carreteras de California. En imágenes publicadas en redes sociales se podía ver una larga fila de autos detenidos.

“La causa del accidente aún está bajo investigación”, afirmó Carrillo, añadiendo que los equipos de emergencia y la Patrulla de Carreteras de California estaban en el lugar.

La concejal de Sacramento Lisa Kaplan dijo que estaba en un recorrido con las fuerzas del orden que respondían al accidente y mencionó que había columnas de humo blanco saliendo del helicóptero estrellado.

“Es realmente conmovedor y aleccionador. Estoy volando con pilotos del sheriff que hacen esto día tras día. Y realmente te hace estar agradecido por cada día y agradecido por nuestros agentes y nuestros pilotos médicos”, dijo.