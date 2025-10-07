Jenna Ortega expresó su admiración por el pueblo palestino y desató la polémica

La actriz estadounidense destacó en una entrevista su admiración por la resistencia y el coraje del pueblo palestino, reafirmando su compromiso con las causas humanitarias y el activismo social.

Hoy 09:48

Durante una reciente entrevista, la actriz Jenna Ortega manifestó sentirse inspirada por la fortaleza y perseverancia del pueblo palestino. La intérprete, reconocida por su participación en producciones como Merlina, Beetlejuice, Scream 6, The Fallout y X, habló sobre el tema en el marco de una actividad promocional.

En una conversación realizada en una alfombra roja, Ortega fue consultada sobre quiénes considera sus héroes en la actualidad. En respuesta, destacó la valentía y la capacidad de resistencia de la comunidad palestina.

“Siento una profunda conexión con el pueblo de Palestina, por la forma en que alzan la voz y cómo siguen haciéndolo sin importar cuánto parezca ignorarlos el mundo. Es algo muy importante y digno de admiración”, expresó la actriz.

Esta no es la primera ocasión en la que Ortega se refiere a la situación en Medio Oriente. En diversas entrevistas y publicaciones en redes sociales ha manifestado su apoyo a la población palestina y ha pedido mayor atención internacional al conflicto.

En mayo de 2024, su compañera en Scream 6, la actriz Melissa Barrera, fue apartada del proyecto tras pronunciarse públicamente a favor de un alto el fuego en Gaza. Posteriormente, Ortega también se desvinculó de la producción y utilizó su plataforma para difundir información sobre la situación humanitaria en la región.