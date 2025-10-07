Otro homicidio en Córdoba: un hombre de 55 años perdió la vida tras un disparo fatal

La víctima fue sorprendida por un atacante que le disparó a quemarropa en la cabeza. La policía investiga el móvil del crimen.

Hoy 09:38

Un hombre de 55 años que permanecía internado desde el domingo tras ser baleado en la cabeza en barrio Ameghino Norte, en la ciudad de Córdoba, murió este lunes, por lo que se transformó en otro hecho de asesinato, según informaron fuentes policiales.

El pasado domingo por la madrugada, una persona abrió fuego desde la calle contra la casa de Sergio Núñez (ubicada en Graham Bell al 1700) y al menos descerrajó cuatro disparos.

Uno de los balazos atravesó una ventana y dio en la cabeza del hombre, que se encontraba acostado en la cama.

Tras permanecer internado dos días, el hombre murió en el Hospital de Urgencias, donde había sido internado. En lo que va del año, ya se cometieron al menos 67 homicidios.

En declaraciones periodísticas, la esposa de la víctima apuntó contra una persona allegada a la familia.

De todos modos, pesquisas consultados señalaron que todo es objeto de investigación.

Todo sucedió alrededor de las 2 del domingo en calle Graham Bell al 1700.

En circunstancias que son investigadas, alguien abrió fuego con pistola contra la vivienda.

Uno de los impactos atravesó una ventana y dio en la cabeza de Núñez, quien presuntamente se encontraba acostado sobre la cama.

Su esposa Concepción diría que ella había entrado al baño y que él se había quedado cargando el celular en la habitación. La mujer relató que escuchó varios disparos.

Señaló que, al salir del baño, vio a su esposo gravemente herido.

Momentos después arribaron móviles policiales de la zona que solicitaron una ambulancia. Al cabo de unos momentos llegó una unidad sanitaria que trasladó al herido al Urgencias, donde quedó internado.

Horas después, y pese al trabajo médico, el hombre murió.

La esposa de la víctima dijo que sospecha de una mujer que supo tener relación con su familia.

Investigadores policiales confirmaron que existe esa pista y señalaron que, no obstante, se analizan todas las hipótesis.