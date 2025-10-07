Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 OCT 2025 | 20º
X
Regionales

Córdoba: hombre atacado a hachazos tras ser acusado de robar una bicicleta

La agresión ocurrió en el barrio San Vicente, donde un hombre atacó a otro con un hacha después de acusarlo de robarle la bicicleta. La víctima sufrió graves heridas y está internada en el hospital.

Hoy 09:49
Córdoba

Un hombre fue detenido en barrio Villa Allende Parque, de la ciudad de Córdoba, luego herir a otro con un hacha y un machete durante una riña, por lo que sufrió múltiples heridas y debió ser hospitalizado, según informó la Policía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en bulevar Carmen García al 100, donde, de acuerdo con el testimonio del damnificado, el sospechoso lo habría atacado tras una discusión, acusándolo de haberle robado una bici días atrás.

Durante el enfrentamiento, el hombre resultó con lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital Josefina Prieur, de Villa Allende.

Allí, le diagnosticaron heridas múltiples en la zona escapular y el brazo izquierdo. Posteriormente, fue derivado al Hospital San Roque, de esta Capital, para una mejor evaluación.

El detenido fue trasladado a la sede policial junto con los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Justicia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Anne Hathaway protagonizará el nuevo drama bélico Alone at Dawn, dirigido por Ron Howard
  2. 2. Milei cantó con su banda y le agradeció “a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo”
  3. 3. Barrio Paraíso: detuvieron a un joven por agredir a su pareja
  4. 4. Emotiva misa en Añatuya por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán y Guillermo
  5. 5. El tiempo para este martes 7 de octubre en Santiago del Estero: se espera una jornada con 27ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT