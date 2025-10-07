Córdoba: hombre atacado a hachazos tras ser acusado de robar una bicicleta

La agresión ocurrió en el barrio San Vicente, donde un hombre atacó a otro con un hacha después de acusarlo de robarle la bicicleta. La víctima sufrió graves heridas y está internada en el hospital.

Un hombre fue detenido en barrio Villa Allende Parque, de la ciudad de Córdoba, luego herir a otro con un hacha y un machete durante una riña, por lo que sufrió múltiples heridas y debió ser hospitalizado, según informó la Policía.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en bulevar Carmen García al 100, donde, de acuerdo con el testimonio del damnificado, el sospechoso lo habría atacado tras una discusión, acusándolo de haberle robado una bici días atrás.

Durante el enfrentamiento, el hombre resultó con lesiones cortantes en distintas partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital Josefina Prieur, de Villa Allende.

Allí, le diagnosticaron heridas múltiples en la zona escapular y el brazo izquierdo. Posteriormente, fue derivado al Hospital San Roque, de esta Capital, para una mejor evaluación.

El detenido fue trasladado a la sede policial junto con los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Justicia.