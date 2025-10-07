Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 OCT 2025 | 26º
X
Policiales

Dictan la prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su expareja

Se trata del comerciante acusado de torturar a su expareja, una conocida abogada del foro local. La medida fue dictada por la jueza Cecilia Laportilla.

Hoy 10:53

Este martes, la Justicia dictó la prisión preventiva en contra de Silvio Perea, el hombre acusado de golpear y quemar con un cuchillo caliente a su expareja, la abogada Analía Inés Mamani.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo en la última semana de agosto, en un edificio ubicado sobre avenida Belgrano, entre Rivadavia y Alvarado, en el centro de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, una vecina alertó a las autoridades sobre una situación de violencia de género en un departamento, lo que permitió que la víctima realizara la denuncia correspondiente.

La denuncia detalló que la profesional había sido víctima sistemática de episodios de violencia por parte de Perea, y que este episodio constituyó la culminación de una situación de maltrato que se venía repitiendo en el tiempo.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Barrio Paraíso: detuvieron a un joven por agredir a su pareja
  2. 2. Anne Hathaway protagonizará el nuevo drama bélico Alone at Dawn, dirigido por Ron Howard
  3. 3. Milei cantó con su banda y le agradeció “a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo”
  4. 4. Emotiva misa en Añatuya por los 40 años de vida sacerdotal de los Padres Hernán y Guillermo
  5. 5. El tiempo para este martes 7 de octubre en Santiago del Estero: se espera una jornada con 27ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT