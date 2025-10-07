Dictan la prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su expareja

Se trata del comerciante acusado de torturar a su expareja, una conocida abogada del foro local. La medida fue dictada por la jueza Cecilia Laportilla.

Hoy 10:53

Este martes, la Justicia dictó la prisión preventiva en contra de Silvio Perea, el hombre acusado de golpear y quemar con un cuchillo caliente a su expareja, la abogada Analía Inés Mamani.

El hecho se produjo en la última semana de agosto, en un edificio ubicado sobre avenida Belgrano, entre Rivadavia y Alvarado, en el centro de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, una vecina alertó a las autoridades sobre una situación de violencia de género en un departamento, lo que permitió que la víctima realizara la denuncia correspondiente.

La denuncia detalló que la profesional había sido víctima sistemática de episodios de violencia por parte de Perea, y que este episodio constituyó la culminación de una situación de maltrato que se venía repitiendo en el tiempo.