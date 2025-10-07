La UCSE abre las inscripciones para el curso de ingreso anticipado 2026

La Universidad Católica de Santiago del Estero lanzó su propuesta de ingreso con tutorías, actividades vocacionales y herramientas para facilitar el aterrizaje en el mundo académico, de modo presencial y virtual.

Hoy 11:09

La Universidad Católica de Santiago del Estero ya está recibiendo inscripciones para el ciclo de ingreso 2026, una etapa diseñada para garantizar una transición más amena y segura hacia la vida universitaria. A través del curso de ingreso, la universidad acompaña a cada aspirante en su proceso de adaptación institucional, afrontando los cambios familiares, personales y académicos que implican iniciar una carrera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El curso de ingreso está compuesto por tres módulos obligatorios: el primero, de reflexión vocacional, es una instancia para apoyar al estudiante en la elección del proyecto profesional que mejor se ajuste a sus expectativas; el segundo, “La vida en la Universidad y en los entornos virtuales“, presenta el funcionamiento institucional y las plataformas digitales, preparando a los ingresantes para navegar con facilidad; y el tercero, una introducción a la lógica disciplinar, propone un encuentro inicial con los fundamentos de cada carrera, para favorecer la comprensión y el acercamiento al modo de estudiar y pensar de cada campo.

Se trata de un curso de ingreso flexible que combina clases presenciales con actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas, además de asignar un tutor que guía y acompaña al estudiante en el proceso. El propósito es que cada aspirante llegue preparado y acompañado para comenzar la formación con autonomía, confianza y claridad en su elección.

Esta instancia también puede ser exceptuada para quienes provengan de ciertos contextos académicos, como egresados de universidades y centros terciarios, o quienes tengan materias avanzadas aprobadas en otra institución.

La UCSE habilita dos momentos para tomar el curso: un ingreso anticipado que dará inicio el 14 de octubre, y un ingreso regular durante febrero a marzo.