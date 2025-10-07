Un hombre de 48 años perdió la vida tras un violento derrape en el barrio Ramón Carrillo

El accidente fatal ocurrió esta madrugada sobre calle Posadas entre Av. Belgrano y Moreno.

Hoy 11:20

En los primeros minutos de este martes, un hombre de 48 años perdió la vida tras protagonizar un violento accidente de tránsito sobre calle Posadas, entre Av. Belgrano y Moreno, del barrio Ramón Carrillo.

Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer, la víctima perdió el control de su moto Corven Energy 110cc., derrapó y cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte impacto. Personal de emergencias llegó de inmediato y trasladó de urgencia al motociclista al hospital Regional, donde quedó internado en grave estado.

La víctima fue identificada como Martín Héctor Ramón Rodríguez, domiciliado en el barrio Ejército Argentino. En el nosocomio, alrededor de las 3 de la madrugada, se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio.