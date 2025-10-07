Lace Manhattan y Dixie Normus estrenan videoclip de “Girl” y consolidan su proyecto musical

Margaret Qualley y Talia Ryder, bajo los alter egos Lace Manhattan y Dixie Normus, presentan el videoclip de “Girl”, un tema que combina pop psicodélico, estética surrealista y referencias cotidianas, consolidando su proyecto musical independiente.

Hoy 11:27

El dúo pop Lace Manhattan y Dixie Normus, integrado por las actrices Margaret Qualley y Talia Ryder, lanzó su videoclip de “Girl”, continuando así la exploración de su universo musical psicodélico y surrealista. Aunque no es su primer lanzamiento —anteriormente habían estrenado ODDWADD e In The Sun She Lies para la banda sonora de Honey Don’t! de Ethan Coen—, Girl representa un proyecto independiente que busca mostrar su identidad artística más personal.

El video destaca por su estética audaz, que combina escenas de terrazas, tejados, canchas de básquet, grafitis y superposiciones cósmicas, con efectos visuales que recrean un mundo onírico y surreal. Incluso incorpora elementos de humor y cotidianeidad, como la presencia de marihuana, que las artistas relacionan con aspectos de la vida diaria y alivio del dolor menstrual. La producción se desarrolló junto al reconocido productor Jack Antonoff, quien también trabajó en los temas previos del dúo.

Lace y Dixie se describen como “estrellas pop”, esculturas vivientes que mezclan fantasía, música y performance visual, y buscan que cada videoclip refleje no solo su sonido sino también su universo creativo. En declaraciones recientes, el dúo explicó que Girl surge de su experiencia durante el rodaje de Honey Don’t!, consolidando su colaboración artística y la conexión que las une desde hace años.

Con este lanzamiento, Lace Manhattan y Dixie Normus continúan construyendo un estilo único dentro del pop contemporáneo, combinando elementos de lo psicodélico, lo surreal y lo cotidiano, mientras consolidan su presencia en la música más allá de su carrera actoral.