En medio de la preocupación por la salud de Russo, Boca volvió a los entrenamientos sin Paredes

El club atraviesa horas de angustia por el delicado estado del técnico, quien permanece internado en su casa con pronóstico reservado.

Hoy 12:30

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, atraviesa un momento complicado en materia de salud que lo mantiene alejado del plantel profesional. El experimentado DT se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, según confirmó el club en un comunicado oficial emitido anoche. “El Club Atlético Boca Juniors informa que Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, expresó la institución.

Mientras tanto, Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico que acompaña a Russo, tomó las riendas del equipo y dirigió la contundente victoria 5-0 ante Newell’s con goles de Milton Giménez (2), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco. El triunfo sirvió para mantener la calma en el entorno futbolístico, en medio de la incertidumbre por la salud del técnico.

Tras el encuentro, el capitán Leandro Paredes le dedicó unas palabras al entrenador: “El triunfo es para él porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Boca se reorganiza para lo que viene

El plantel retomó los entrenamientos bajo la dirección de Úbeda, con el foco puesto en el duelo frente a Barracas Central. Uno de los principales desafíos será reorganizar el mediocampo, debido a la convocatoria de Paredes por parte de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Venezuela (viernes, 21:00, en Miami) y Puerto Rico (lunes, 20:00, en Chicago).

En esa posición, el español Ander Herrera aparece como la primera opción para reemplazar al capitán. De perfil técnico y jerarquía similar, el ex Manchester United volvió a tener ritmo tras superar un desgarro en el isquiotibial derecho y cuenta con la confianza del cuerpo técnico.

Otra alternativa es el chileno Williams Alarcón, habitual recambio en el Torneo Clausura con participación en 10 de los 11 partidos, aunque no es el perfil que busca el DT para ocupar ese rol.

Además, con Milton Delgado afectado al Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, Boca analiza variantes en el mediocampo entre Tomás Belmonte e Ignacio Miramón. Belmonte, una pieza importante durante el ciclo de Fernando Gago, perdió protagonismo tras el Mundial de Clubes, mientras que Miramón no juega desde la victoria ante Estudiantes el 19 de abril.

En medio de la preocupación por la salud de Russo, Boca busca sostener el equilibrio futbolístico e institucional, con un cuerpo técnico que intenta mantener viva la identidad y el orden del grupo que encabeza el entrenador xeneize.