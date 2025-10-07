“La decisión de todas las decisiones”: el inminente anuncio de LeBron James que tiene en vilo a la NBA

El jugador de Los Ángeles Lakers, máximo goleador histórico del básquetbol de estadounidense, podría anunciar que jugará su última temporada a partir del 22 de octubre.

Hoy 12:41

LeBron James volvió a sacudir al mundo del básquet con un mensaje que podría marcar el final de una era. A sus 40 años y en vísperas de iniciar su 23ª temporada en la NBA, el emblema de los Los Angeles Lakers anunció que este martes hará pública “la decisión de las decisiones”, una frase que generó una ola de especulaciones sobre un posible retiro.

El anuncio fue publicado en sus redes sociales bajo el título “The Second Decision”, en clara referencia a “The Decision”, la recordada entrevista de 2010 en la que explicó su salida de Cleveland Cavaliers rumbo a Miami Heat, donde conquistó dos de sus cuatro anillos. Catorce años después, el “Rey” prepara una nueva revelación que podría sellar el cierre de su legendaria carrera. “La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST. #TheSecondDecision”, escribió el alero en su cuenta de X (ex Twitter), generando una expectativa global.

La entrevista será emitida este martes a las 13:00 (hora argentina), y se espera que LeBron confirme si continuará en la liga o si pondrá punto final a su trayectoria, en la que se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA.

Nostalgia y señales de despedida

Durante el media day de los Lakers, el pasado 29 de septiembre, LeBron dejó entrever cierta melancolía: “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto amo durante una nueva temporada. Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque”.

Los rumores se intensificaron luego de que los precios de las entradas para el partido entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz, programado para el 12 de abril de 2026, se dispararan de forma abrupta. Los boletos más económicos, que costaban menos de 100 dólares, superan ahora los 770 dólares, y algunos alcanzan cifras mayores a 8.000 dólares, ante la posibilidad de presenciar el último juego del “King James”.

LeBron, que cumplirá 41 años en diciembre, sigue siendo una figura central tanto dentro como fuera de la cancha. Su vigencia, liderazgo y compromiso lo mantienen como una leyenda activa, pero sus últimas declaraciones sugieren que “el final se acerca”, y esta vez, su tono suena más definitivo que nunca.

Los logros de una leyenda

A lo largo de más de dos décadas, LeBron James redefinió la grandeza en la NBA. Entre sus principales hitos se destacan:

4 títulos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020).

4 premios MVP de la temporada regular (2009, 2010, 2012 y 2013).

2 medallas de oro olímpicas con Estados Unidos (2008 y 2012).

Máximo anotador histórico de la NBA, con más de 39.000 puntos.

19 selecciones al All-Star Game, con 3 premios MVP (2006, 2008, 2018).

10 finales de la NBA disputadas.

Miembro del All-NBA Team en 19 temporadas consecutivas.

Jugador más joven en alcanzar los 10.000, 20.000, 30.000 y 35.000 puntos.

Líder de Cleveland Cavaliers en el histórico título de 2016 ante Golden State.

Influencia fuera de la cancha como empresario, filántropo y referente social.