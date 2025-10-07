Inauguraron un emblemático mural textil de Mama Antula en la Legislatura provincial

La obra, titulada “La Santa Santiagueña”, fue presentada en una emotiva ceremonia encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder. Fue confeccionada por artesanas de Majada Sud y Villa Atamisqui, con diseño de la artista Gabriela Soria, y estará presente en todas las sesiones legislativas.

Hoy 13:01

En una emotiva ceremonia encabezada por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder este martes se inauguró en el recinto de la Legislatura provincial un emblemático mural textil con la imagen de Mama Antula titulado “La Santa Santiagueña”, obra que estará presente en todas las sesiones de la Honorable Cámara de Diputados.

El momento cumbre de la ceremonia fue cuando el Vicegobernador Silva Neder, acompañado por la artista plástica Lic. Gabriela Soria, el senador nacional José Emilio Neder y la intendenta de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entre otros, develaron esta obra artística colectiva que las teleras de Majada Sud y Villa Atamisqui acompañaron en el proceso de confección y que pone en valor el arte popular y el trabajo de artesanas de la provincia.

Luego de la inauguración y posterior bendición del Mural a cargo del obispo auxiliar del Arzobispado de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martinez Ossola, el Vicegobernador resaltó en su mensaje: “Muchas gracias a todos los presentes y, en particular, a las artesanas de Majada Sud y Villa Atamisqui que acompañaron a la artista plástica Gabriela Soria en la confección de este Mural”.

Agregó: “Para nosotros, es un gran placer continuar con lo que empezamos la semana pasada en la UNSE (Universidad Nacional de Santiago del Estero) con la inauguración de otro Mural Textil, en el contexto del inicio de esta cátedra abierta Mama Antula”.

“Hemos querido que la presencia de Mama Antula llegue también a este recinto legislativo, un espacio donde resuena la voz de los 40 legisladores que representamos al pueblo de Santiago del Estero. Buscamos que, con su intercesión, ella pueda bendecir no solo nuestra labor legislativa, sino también la gestión y la acción de cada visitante que acuda aquí no sólo a conocer la tarea propia de la legislación, sino la totalidad del trabajo que realiza este Poder Legislativo de la Provincia de Santiago del Estero”, puntualizó.

Finalmente, precisó: “Hemos buscado de que, a través de este mural, Mama Antula siga uniendo a los pueblos. En este caso, une la sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación, engendrada por el trabajo artesanal de las teleras de Majada Sud y Villa Atamisqui, con el saber universitario, científico de la licenciada Soria. De esa unión, precisamente, surge esta obra emblemática, que es la unión del arte ancestral con el arte contemporáneo”.

Esta iniciativa se realizó con el propósito de continuar fortaleciendo el vínculo entre arte, cultura y espiritualidad, promoviendo el reconocimiento de las raíces santiagueñas inspiradas en el legado de Mama Antula.

La obra contemporánea, de una medida aproximada de 3 metros por 1 metro, está compuesta con fibras textiles y técnicas de bordado manual sobre polietileno expandido, en un gesto de revalorización del oficio textil y reflexión sobre los impactos ambientales.

A través del bordado y la reutilización de materiales, se transforma lo “desechable” en “reutilizable”, desafiando la idea de una obra exclusivamente textil y proponiendo un cosmos artístico que une tradición, identidad y memoria colectiva. La propuesta, en su totalidad, resaltó valores de espiritualidad, memoria viva y trabajo colectivo, proyectándolos hacia el presente y el futuro.

Participaron de la ceremonia: Legisladores provinciales; intendente de Loreto, Prof. Ramón González (Loreto); comisionado municipal de Silípica, Carlos Concha; rectores de la UNSE, Ing Rubén Paz y de la UCSE Ing. Luis Lucena; decano Facultad de Humanidades, Lic. Marcelino Ledesma; concejales; representantes de la ONG’s y alumnos y docentes de instituciones educativas, entre otros.

Al finalizar el acto protocolar, quedó habilitada en el hall central de la Legislatura una muestra textil con producciones de las teleras de Villa Atamisqui y de Majada Sud, que fue visitada por el vicegobernador Silva Neder y por las autoridades presentes.