Dura sanción económica de la FIFA a River por conductas inapropiadas en el Mundial de Clubes

Por la falta de conducta de sus hinchas y demás actos fuera de lugar en Estados Unidos, el club deberá pagar 76.500 francos suizos e invertir en un plan anti-discriminación.

Hoy 14:16

En medio del complicado panorama deportivo que atraviesa Marcelo Gallardo por las numerosas bajas de River para enfrentar a Sarmiento de Junín, el club recibió una nueva preocupación, aunque esta vez de índole extrafutbolística: la FIFA le impuso una dura multa económica por infracciones cometidas durante el Mundial de Clubes.

Según detalló el máximo organismo del fútbol mundial, el Millonario deberá abonar 76.500 francos suizos (aproximadamente 96.200 dólares estadounidenses) por incumplimientos y faltas de conducta durante los partidos ante Urawa Red Diamonds, Rayados Monterrey e Inter de Milán.

El comunicado oficial describe con precisión los actos de indisciplina cometidos tanto por la delegación como por los hinchas, entre los que se incluyen cantos homofóbicos e insultos racistas, lo que motivó además la obligación de implementar un plan anti-discriminación. Entre los ejemplos mencionados figuran expresiones ofensivas hacia Boca Juniors (“Así lloran los p... de Boca”) y términos racistas dirigidos a jugadores del Inter, como “negro de mierda” o “mono”.

Además, la FIFA enumeró otros incidentes que agravaron la sanción, tales como el lanzamiento de objetos, la utilización de dispositivos de humo en las tribunas, el uso de vestimenta no autorizada por parte de un oficial del equipo y el despliegue de una bandera no aprobada.

Aunque el monto no impactará de manera significativa en las finanzas de River —el club informó un superávit de 62 millones de dólares en el último ejercicio—, la multa se suma a otras sanciones ya recibidas durante el torneo por faltas deportivas.

Más de 200.000 dólares en multas

River también fue el equipo más sancionado del Mundial de Clubes en materia disciplinaria, acumulando más de 200.000 dólares en multas por tarjetas amarillas y expulsiones.

En total, el conjunto de Gallardo recibió 11 amonestaciones, equivalentes a 137.500 dólares (12.500 cada una), y tres tarjetas rojas, que representaron 62.540 dólares adicionales. Las expulsiones de Kevin Castaño ante Monterrey y Gonzalo Montiel frente a Inter —ambas por doble amarilla— costaron 18.770 dólares cada una, mientras que la roja directa a Lucas Martínez Quarta ante los italianos elevó el monto en 25.000 dólares más.