River apeló y pedirá una reducción de pena para Maximiliano Salas

El delantero fue sancionado con dos fechas tras ver la tarjeta roja ante Deportivo Riestra.

Hoy 14:21

Marcelo Gallardo atraviesa una semana complicada en River Plate, con numerosas bajas que condicionan la preparación del equipo para enfrentar el próximo domingo a Sarmiento de Junín, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. En medio de ese panorama, la dirigencia del club decidió apelar la sanción impuesta a Maximiliano Salas, con la esperanza de poder contar con el delantero este fin de semana.

La expulsión de Salas, quien vio la tarjeta roja por exceso verbal ante Deportivo Riestra, generó más consecuencias de las esperadas. El atacante no solo fue baja en la derrota frente a Rosario Central, sino que además podría perderse el choque con el conjunto juninense si el Tribunal de Disciplina no reduce el castigo.

River presentó formalmente su recurso de apelación y aguarda que el fallo sea revisado este jueves, con el objetivo de que la suspensión se reduzca de dos a una fecha, lo que permitiría habilitar al ex Racing para el duelo del domingo.

Actualmente, Salas es el único delantero titular disponible, ya que el otro puesto en la ofensiva se lo disputan Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja, mientras el cuerpo técnico espera por la recuperación de Sebastián Driussi.

Optimismo en Núñez por los antecedentes

En el club confían en una resolución favorable, basándose en precedentes recientes del Tribunal de Disciplina, que en este mismo torneo decidió reducir sanciones en casos similares. Así ocurrió con Luciano Giménez (de tres a dos fechas), Aarón Quiros (de dos a una) y hasta con el técnico Gustavo Costas, cuya suspensión se redujo de cuatro partidos a solo dos.

De concretarse la rebaja, Salas podrá regresar al once inicial y darle a Gallardo una opción más en ataque en medio de una situación compleja por las numerosas ausencias.

Un panorama complicado para Gallardo

Más allá del caso Salas, River deberá afrontar el compromiso con al menos siete bajas confirmadas. Los convocados a sus selecciones son Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (Argentina), Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño (Colombia). Además, Juan Carlos Portillo cumplirá una fecha de suspensión tras haber sido expulsado ante Central.

Con este contexto, el Muñeco Gallardo deberá reorganizar su plantel una vez más para sostener el nivel competitivo y sumar puntos que le permitan acomodarse en la tabla anual, donde el Millonario necesita volver a ganar terreno.