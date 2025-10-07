El Gobierno aprobó la extradición a EEUU de Fred Machado y lo trasladan a un penal federal de Viedma

Fue tras un fallo de la Corte Suprema. El empresario cumplía arresto domiciliario y ahora se alojará en una unidad penitenciaria mientras espera ser extraditado.

Hoy 18:43

El Gobierno confirmó a través de un comunicado que extraditará a Estados Unidos a Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico.

Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, ahora será trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria federal en esa ciudad, a la espera de la extradición a suelo norteamericano.

“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, comienza el comunicado.

Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.

“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, completa.

Este martes por la mañana, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos presentados por la defensa de Machado y avaló el pedido de extradición formulado por la justicia estadounidense. Según el fallo, la solicitud cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, lo que permitió confirmar el proceso iniciado a raíz de la petición de las autoridades de Estados Unidos.

Esa resolución de la Corte dejó la decisión en manos del Poder Ejecutivo, que la viabilizó horas después. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, adelantó que Machado será custodiado por las fuerzas federales.

La afirmación de la funcionaria surgió en medio de un cruce con el dirigente Juan Grabois en la red social X. “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió Bullrich.

Una vez que se conoció la aceptación por parte del Poder Ejecutivo a la Justicia de Estados Unidos, Machado habló en diálogo con Radio La Red y sostuvo que se “imaginaba algo así”. “¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Que me abra una botella de champaña? Obviamente que me afecta. Los abogados están hablando allá. ¿Arrepentido de qué? La Justicia americana va a tirar estos cargos. Sí, van a quitar esos cargos", remarcó.

Y añadió: “¿Qué pasa si a mí me quitan los cargos de narco? ¿Qué van a decir? Hoy estoy con arresto domiciliario y a derecho, con una tobillera y tengo controles periódicos. Solo le tengo miedo a Dios“.