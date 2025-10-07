Milei avalará la extradición de Fred Machado a Estados Unidos tras el fallo de la Corte Suprema

El empresario argentino, acusado de narcotráfico en Texas, será enviado a Estados Unidos. El Ejecutivo informó que respetará la decisión del máximo tribunal y no intervendrá.

Hoy 14:26

Tras la decisión de la Corte Suprema, el Gobierno asegura que habilitará la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. El Ejecutivo sostiene que no irá en contra de la decisión del máximo tribunal y que autorizará el procedimiento una vez que el expediente llegue a Cancillería.

“No nos vamos a posicionar en contra de la definición de la Justicia. Machado va a ser extraditado”, expresan en Nación. La Corte ratificó hoy la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y concedió la extradición a EE.UUU. del empresario acusado por narcotráfico.

Tras la habilitación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Machado -vinculado al diputado José Luis Espert- podrá ser juzgado en el distrito de Texas por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico. El fallo manifiesta que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado están respaldados.

Nación, según la legislación vigente, tiene diez días hábiles para oponerse a la decisión de la Justicia. “Vencido ese plazo sin que se hubiese adoptado una decisión expresa, se entenderá que el Poder Ejecutivo ha concedido la extradición”, expresa la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal.

El marco legal actual habilita al Gobierno a rechazar una extradición bajo el argumento de “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.

En el Ejecutivo insisten en que no tienen argumentos ni incentivos para defenderlo. “Aparte, se cargó un candidato de La Libertad Avanza. No vamos movernos por él”, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada reconocen que la denuncia contra Espert por sus vínculos con Machado tuvo un fuerte impacto electoral, según las últimas encuestas que recibieron.

Es por eso que el gabinete comenzó a despegarse públicamente del economista luego de que bajara su candidatura. Machado fue imputado por cinco cargos, que abarcan la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

La Corte Suprema rechazó las presentaciones de la defensa del empresario -que fue representado por los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin- y desestimó sus planteos sobre la falta de “doble incriminación” junto con los cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez federal. “La defensa no ha demostrado de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer por la situación que invoca”, expresa el texto.