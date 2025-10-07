Otamendi fue suspendido por una fecha y se pierde el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El defensor central fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras la roja ante Ecuador en Guayaquil.

Hoy 14:38

La FIFA confirmó oficialmente la suspensión por una fecha de Nicolás Otamendi, tras su expulsión en la derrota de la Selección Argentina por 1-0 frente a Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. De esta manera, el defensor no podrá estar presente en el debut del equipo nacional en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio, realizado este martes por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, establece que el zaguero recibirá el castigo mínimo, pese a haber visto la roja directa en Guayaquil. Se trató de la primera expulsión de Otamendi en 128 partidos con la camiseta albiceleste, en lo que fue su última presentación en la fase clasificatoria.

A los 30 minutos del primer tiempo, Enner Valencia se escapó tras un pelotazo largo, superó la marca de Leonardo Balerdi y se encaminaba al gol, pero antes de ingresar al área fue derribado por Otamendi. El árbitro colombiano Wilmar Roldán no dudó en mostrarle la tarjeta roja, dejando a la Argentina con diez jugadores y condicionando el desarrollo del encuentro.

El propio Lionel Scaloni había adelantado en conferencia de prensa, al cierre de las Eliminatorias, que el defensor de Benfica iba a ser baja para el estreno mundialista. Aun así, el entrenador cuenta con alternativas para el eje de la defensa, entre ellas Cristian Romero, Lisandro Martínez, Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Pese a la sanción, Otamendi podrá estar disponible en marzo para disputar la Finalissima 2026 frente a España, el duelo que enfrentará al campeón de América con el de Europa. Además, el capitán alterno de la Selección volverá a estar en la consideración de Scaloni para la segunda fecha del Mundial, una vez cumplida la suspensión.

Con esta baja confirmada, la Albiceleste comenzará su camino mundialista sin una de sus piezas más experimentadas, aunque con la certeza de contar nuevamente con el defensor para el resto del torneo.